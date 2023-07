Torcedor do Flamengo suspeito de jogar garrafa que matou palmeirense é liberado pela Justiça

(Foto:Reprodução / Redes Sociais | Reprodução / Polícia Civil).

Segundo o MP-SP, não existem provas suficientes para manter Leonardo Santiago na prisão

A Justiça concedeu liberdade, nesta quarta-feira (12), a Leonardo Felipe Xavier Santiago, torcedor do Flamengo suspeito de ter arremessado a garrafa que atingiu e matou Gabriela Anelli, torcedora do Palmeiras.

A jovem, que tinha 23 anos, foi atingida com estilhaços de uma garrafa de vidro antes da partida entre Palmeiras e Flamengo, que ocorreu no último sábado (8). Ela morreu em decorrência de um corte na garganta.

A defesa de Leonardo concedeu entrevista coletiva na última terça (11) e afirmou que não existiam provas que comprovem a culpa do flamenguista. Os advogados do rapaz temem pela segurança de Leonardo, tendo em vista que ele não é morador de São Paulo.

O pedido de soltura solicitado pelo Ministério Público de São Paulo revela que um vídeo gravado durante a confusão flagrou um homem com barba e camisa cinza arremessando uma garrafa em direção ao grupo de palmeirenses. Sendo assim, não é possível confirmar que Leonardo é o culpado por arremessar o objeto que matou Gabriela.

Os advogados do flamenguista ainda solicitaram que o caso seja investigado onde já está e que não mude para o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa.

Fonte:Gabriel Mansur/O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/07/18:24:29

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...