Brasileiro com 8 esposas busca mais duas e quer filhos com todas

Arthur O Urso e esposas (Imagem: Reprodução/CO Assessoria)

Em novembro do ano passado o modelo brasileiro ‘Arthur O Urso‘ ganhou destaque na mídia ao se casar com nove mulheres numa cerimônia simbólica realizada numa igreja em São Paulo.

Hoje esse número diminuiu para oito – uma delas se divorciou pois cansou da relação poliamorosa e queria algo monogâmico. Agora, Arthur pretende aumentar esse número para 10 e garante que quer ter filhos com todas elas.

Em entrevista ao site americano “Daily Star“, o brasileiro disse ser adepto do amor livre. Segundo ele, Agatha, a mulher que decidiu sair da relação, o queria “só para ela”. Ele afirma que é preciso “compartilhar”. (Com informações do UOL e EXTRA).

Arthur O Urso diz que ficou “muito triste com a separação”, mas que ficou surpreso com a desculpa de Agatha para colocar um ponto final na relação.

“Ela disse que estava sentindo falta de um relacionamento monogâmico. Minhas outras esposas acharam que a atitude dela estava errada e ela aceitou o casamento por aventura, não por sentimentos reais”, declarou.

O modelo brasileiro que possui uma conta no Onlyfans, originalmente é casado com Luana Kazaki — o casal é adepto do swing —, e afirma não ter pretensão de substituir Agatha por enquanto. Ele ressalta que seu “sonho” sempre foi ter 10 esposas.

Arthur ainda afirma que pretende ter um filho com cada uma das mulheres — atualmente, ele é pai de uma menina.

Casamento

No ano passado, o casamento de Arthur O Urso com suas esposas teve toda pompa e circunstância, com direito às moças vestidas de branco e ele trajado à caráter.

O modelo pediu a mão de todas as mulheres, que aceitaram a empreitada. O grupo decidiu “oficializar” união para celebrar o “amor livre” e também o posicionamento contra a monogamia.

O caso chamou atenção de portais internacionais, que noticiaram o caso. O “casamento” foi tema de matérias na Inglaterra e até a China.

Jornal Folha do Progresso em 06/04/2022

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...