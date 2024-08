Touro rastejando em arena de rodeio gera polêmica sobre maus-tratos; VÍDEO

A Polícia Civil foi acionada, mas ainda não se pronunciou sobre a ocorrência (Foto: Reprodução/ Twitter/@otempo)

O vídeo do animal exausto tentando se erguer na arena gerou uma onda de críticas sobre o tratamento dos animais no evento.

A 30ª edição da ExpôCajuru, realizada entre os dias 8 e 11 de agosto em Carmo do Cajuru, no Centro-Oeste de Minas Gerais, está gerou polêmica nas redes sociais após a divulgação de um vídeo compartilhado no último domingo (11/08), que mostra um touro rastejando pela arena de rodeios, o que gerou acusações de maus-tratos por parte de ativistas.

Adriana Araújo, coordenadora do Movimento Mineiro pelos Direitos dos Animais (MMDA), criticou a situação: “Em pleno século 21, não faz sentido que uma população que pretende ser civilizada se divirta à custa da exploração dos animais. Se o touro tivesse escolha, certamente não estaria na arena do rodeio.

”O vídeo do touro exausto tentando se erguer gerou uma onda de críticas sobre o tratamento dos animais durante o evento. Em resposta à repercussão, a Prefeitura de Carmo do Cajuru optou por não comentar o caso, afirmando que a responsabilidade pela organização das montarias é da empresa contratada para o evento.

A empresa responsável pelo rodeio emitiu um esclarecimento, lamentando o incidente. “Infelizmente, ocorreu uma fatalidade. O touro sofreu uma lesão durante o pulo e, para evitar que a situação se agravasse, ele foi sedado para ser imobilizado com segurança. Em seguida, o animal foi retirado da arena e encaminhado para avaliação veterinária e diagnóstico da lesão”, informou a empresa.

VEJÁ VÍDEO:

Leia https://t.co/cLkaBZD9qk pic.twitter.com/qM4kKGgfuj — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) August 15, 2024

A Polícia Civil foi acionada, mas ainda não se pronunciou sobre a ocorrência.

