Trabalhadores foram atingidos por descarga de quase 14.000 volts durante explosão em BH

Foto: Flavio Tavares/O Tempo) – Explosão em obra na avenida Álvares Cabral, no centro de BH, deixa quatro feridos.

Dois funcionários terceirizados da PBH ficaram gravemente feridos

A Superintendência Regional do Trabalho de Minas Gerais (SRTE/MG) informou, por meio de nota, que foi notificada sobre o que chamou de “grave acidente” ocorrido na tarde dessa quarta-feira (8 de janeiro) na avenida Álvares Cabral, no cruzamento com a rua Espírito Santo, na região central de Belo Horizonte. Uma explosão deixou quatro trabalhadores feridos. O Corpo de Bombeiros informou que as vítimas foram queimadas ao mesmo tempo.

Segundo a superintendência, foram constatadas várias irregularidades no local, que era uma obra da prefeitura de interligação entre duas bocas de lobo, uma medida para melhorar a vazão da água da chuva. Entre as irregularidades citadas pela SRTE estão a falta de uma ordem de serviço para os trabalhadores e alertas da Cemig e da Gasmig que foram ignorados no local. A prefeitura lamentou o ocorrido.

“A obra da Prefeitura de BH era realizada por uma empresa contratada que, ao perfurar o local para escoamento e drenagem da rede pluvial, atingiu a rede de cabeamento de alta tensão da Cemig, o que gerou uma descarga elétrica de cerca de 13.800 volts e afetou imediatamente quatro trabalhadores. Entre as vítimas, duas se feriram gravemente. Os outros dois sofreram ferimentos leves”, diz a nota. O choque de 13.800 volts é 108 vezes maior que um choque de tomada doméstica de 127 volts.

A superintendência afirmou, ainda, que está em contato com a PBH e “a empresa terceirizada será devidamente fiscalizada”. Foi pedido, ainda, que a Cemig divulgue para prefeituras e população em geral, um comunicado emergencial com avisos de atenção e cuidados redobrados com a rede elétrica, sobretudo no período das chuvas, o que foi aceito pela companhia.

Fonte: Lucas Gomes – O tempo Cidades e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/01/2025/14:59:39

