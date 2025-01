Veja ranking dos países com maior número de turistas estrangeiros no Brasil em 2024

Turistas no Rio de Janeiro (Crédito: Freepick)

O ano de 2024 foi o melhor da história para o turismo internacional no Brasil. O país ultrapassou a marca de 6,6 milhões de turistas estrangeiros no ano, um recorde.

O volume representa um aumento de 12,6% em comparação a 2023, segundo dados divulgados pelo Ministério do Turismo na última terça-feira, 7. Somente em dezembro, 690.236 estrangeiros visitaram o Brasil, número é 11,1% maior que o registrado no mesmo mês de 2023 e o terceiro melhor dezembro da série histórica.

Apesar do recorde brasileiro, o número poderia ser maior, considerando o potencial turístico do país, com mais de oito mil quilômetros de praia e pela diversidade natural. A vizinha argentina, por exemplo, recebeu, em 2023, cerca de 7,4 milhões de turistas estrangeiros, segundo o Ministério do Turismo e Esporte do país.

Estados que mais receberam turistas

São Paulo – 2.207.015

Rio de Janeiro – 1.513.235

Paraná – 894.536

Rio Grande do Sul – 879.412

De onde vêm os visitantes?

Argentina – 1.953.548

Estados Unidos – 696.512

Chile – 651.776

Paraguai – 446.556

Uruguai – 386.856

França – 231.154

Portugal – 200.081

Alemanha – 177.020

Reino Unido – 150.087

Itália – 149.140

Peru – 129.216

Colômbia – 128.535

Espanha – 126.535

Bolívia – 126.375

México – 98.747

Canadá – 91.849

China – 76.163

Japão – 59.539

Suíça – 55.526

Holanda – 52.881

Programa quer atrair ainda mais visitantes em 2025

Para este ano, o governo federal anunciou que os novos editais regionalizados do Programa de Aceleração do Turismo Internacional têm previsão de R$ 63,6 milhões em investimentos para a atração de novos voos em rotas nacionais.

A expectativa é que sejam ofertadas pelo menos 500 mil novos assentos no período de um ano. Esse número já impacta o recorde de assentos de voos internacionais para a temporada de verão 2024/2025: serão 7,48 milhões, um crescimento de 19% em comparação ao verão de 2023/2024.

