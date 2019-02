Traficante amazonense é preso no Pará com seis quilos maconha

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo o delegado Jacob, a maconha tipo skunk é mais potente do que a maconha comum e com maior concentração de princípios psicoativos. Cada quilo é avaliado em aproximadamente R$ 11 mil.

Bruno Okada recebeu voz de prisão e foi conduzido à unidade policial da Cidade Nova para os procedimentos cabíveis. Com ele, foi apreendida ainda uma agenda com a contabilidade das transações relacionadas ao tráfico.

O delegado Hennison Jacob, da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), explicou que esse foi o segundo carregamento da droga que chegou à capital paraense. Durante a madrugada, policiais civis da Seccional Urbana da Cidade Nova tinham apreendido aproximadamente 11 quilos do entorpecente. Após investigações, foi identificado que outra quantidade chegaria no começo da tarde.

Cerca de seis quilos de maconha do tipo skunk foram apreendidos pela Polícia Civil nesta quarta-feira (6) em uma embarcação, no porto de Belém. O amazonense Bruno Pantoja de Souza Okada, de 35 anos, foi preso acusado de tráfico de drogas. O entorpecente, que é avaliado em mais de R$ 60 mil, estava escondido dentro de uma caixa de som, em meio a fraldas descartáveis.

