Polícia destrói mais de 90 pés de maconha no Pará

A operação teve início após os agentes cruzarem informações recebidas durante as últimas autuações por porte de drogas – (Foto:Divulgação/ Polícia Civil)

Uma plantação de maconha foi destruída por policiais civis de Mãe do Rio, no nordeste paraense. A ação foi coordenada pela Superintendência Regional Capim. As informações foram divulgadas pela PC nesta quarta-feira (26). A busca pelo cultivo ilegal teve início após os agentes cruzarem informações recebidas durante as últimas autuações por porte de drogas. A cada apreensão, os suspeitos relatavam que as aquisições vinham de um cultivo na Vila São Raimundo do Areia, na zona rural do município.

Foi então que uma operação teve início para apurar as informações. Durante as diligências pela área informada, os agentes encontraram duas plantações de cannabis entre plantações de feijão e separadamente 18 pés colhidos da erva.

Com isso, os policiais civis queimaram um total de 91 pés de maconha. As investigações continuam para localizar e prender os responsáveis pelo crime.

Por:Redação Integrada

