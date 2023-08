Traficante de 71 anos é assassinado na porta de bar

Nivaldo Pereira dos Santos, 71, foi assassinado na porta de um bar, no Setor Industrial, em Barra do Garças (509 km ao leste de Cuiabá). Vítima tinha várias passagens por tráfico de drogas, chegou a ser preso várias vezes e estava em liberdade há pouco tempo. (Foto: Divulgação).

De acordo com as informações, Polícia Militar foi acionada por volta das 20h40 de terça-feira (8) para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo na porta de um bar e restaurante da cidade.

Quando chegaram, encontraram a vítima caída, com sinais de perfuração. Corpo de bombeiros foi acionado e confirmou a morte ainda no local, que foi isolado para os trabalhos da Polícia Civil e Perícia Oficial (Politec).

Natural de Goiás, Nivaldo morava há anos em Mato Grosso e tinha passagens criminais por crimes de tráfico de drogas.

Testemunhas contaram que o crime teria sido cometido por 3 homens ainda não identificados.

Suspeitos dispararam mais de 10 vezes contra a vítima, que levou ao menos 3 tiros na região do rosto. Caso é investigado pela polícia da cidade.

Fonte: Gazeta Digital e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/08/2023/10:56:38

