Caminhoneiro pula de carreta em movimento com as mãos amarradas para escapar de sequestradores em MT

Caminhoneiro salta de carreta para escapar de possível sequestro — Foto: Reprodução

Câmeras de um posto de combustível capturou imagens do momento em que ele salta do veículo e foge dos assaltantes.

Um caminhoneiro saltou de uma carreta em movimento para escapar de um sequestro no dia 18 de março, em Sinop, no norte do estado. As câmeras de segurança de um posto de combustível às margens da BR-136 capturou imagens do momento em que ele conseguiu fugir dos criminosos, que conduziam o veículo dele. (As informações são do g1 MT).

O vídeo divulgado nesta semana mostra o motorista pulando do veículo de carga, que passava em alta velocidade pela estrada. Ele cai no chão e logo se levanta rápido e corre com as mãos amarradas. O caso é investigado pela Polícia Civil.

De acordo a investigação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), os dois assaltantes foram identificados e já tiveram a prisão decretada pela Justiça.

Na terça-feira (25), um deles foi preso preventivamente na cidade de Lucas do Rio Verde, a 360 km de Cuiabá. Já o segundo assaltante está sendo procurado pela polícia e é considerado foragido.

A investigação desse caso faz parte da segunda fase da Operação Carga Pesada, deflagrada pela polícia de Sinop, que investiga roubo de cargas de grãos na região. Até agora foram presos 10 pessoas envolvidas em roubos de cargas na região.

