Traficante procurado pela Interpol em 188 países é capturado na Amazônia

Homem preso e joias apreendidas com ele. — Foto: Ascom PF-PA

Homem estava no extremo norte do Brasil, no Amapá, e foi preso no aeroporto do Pará quando tentava embarcar de Belém ao Suriname, nesta quarta-feira (17). Condenado participou do envio de 281kg de cocaína à Bélgica, segundo a PF.

Um traficante condenado por tráfico internacional de drogas que é procurado pela Organização de Polícia Internacional (Interpol) estava escondido no Amapá, no extremo norte do Brasil. Ele foi capturado nesta quinta-feira (18) no aeroporto internacional de Belém pela Polícia Federal (PF) após ter ido de Macapá com destino ao Suriname.

O homem foi capturado às 23h50 da quarta-feira com 94 gramas de ouro em joias. Ele é condenado por levar 281 kg de cocaína do Suriname à Bélgica em 12 de outubro de 2020.

Segundo a PF, o condenado seria integrante de uma empresa exportadora, que enviou a droga do Suriname, escondida em uma carga de madeira, para uma empresa importadora europeia.

“Foram identificados outros membros da organização criminosa e outros possíveis carregamentos de entorpecentes que aportaram em portos belgas, em investigação da polícia local”, informou a PF.

O mandado de prisão europeu foi emitido em outubro de 2022, mas a difusão vermelha na Interpol saiu há dois meses. A prisão é para cumprir pena por organização criminosa e tráfico internacional de drogas.

O Supremo Tribunal Federal ordenou a prisão após entender que foram cumpridos todos os critérios da lei brasileira, na emissão vermelha feitos pelo Escritório Central Nacional da Interpol (Organização de Polícia Internacional) belga, segundo a PF.

Após audiência de custódia, o condenado aguarda pedido de extradição para ser enviado à Bélgica, onde cumprirá a pena.

Fonte: Núbia Pacheco, g1 AP — Macapá e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 19/05/2023/15:43:02

