Operação Maravalha 2025-Ibama apreende milhares de caminhões com madeira e fecha várias serrarias

(Foto>| Reprodução/Polícia Federal) – Mega operação na Amazônia apreende milhares de caminhões com madeira e fecha várias serrarias.

Em Novo Progresso e Moraes de Almeida, os agentes tiveram confronto com madeireiros.

Uma grande operação liderada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) já apreendeu o equivalente a mais de 5 mil caminhões de madeira e fechou quase uma dezena de serrarias.

De acordo com a Reuters, citando oficiais do IBAMA, esta é a maior ação desse porte nos últimos cinco anos, e já resultou na aplicação de multas que somam R$15,5 milhões.

A Operação Maravalha 2025 começou há duas semanas e tem duração prevista de um ano, segundo o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, para desmantelar extração e comercialização de madeira ilegal. Com mais de 80 agentes, cinco aeronaves e 29 viaturas, as equipes atuam em áreas críticas da Amazônia, como Porto Velho (RO), Novo Progresso (PA) e Tailândia (PA).

Os agentes também também investigam projetos madeireiros em terras privadas, suspeitos de fraudar documentos para ocultar a origem ilegal da madeira.

De acordo com o Ibama, com a retirada da madeira comercializável, o restante da floresta é frequentemente derrubado para dar lugar a pastagens para gado. Os lucros obtidos com a venda da madeira ilegal financiam o processo de conversão da floresta em pastos.

A madeira apreendida na operação será doada a agências e projetos governamentais. A meta do Governo Federal é desmatamento zero em todos os biomas do país até 2030.

