Tráfico internacional: passageiro é preso no aeroporto de Belém com 70 cápsulas de cocaína no estômago

Suspeito confessou o plano de traficar as drogas para a Europa. Ele passou por raio-X no Hospital Metropolitano de Belém. — Foto: Ascom/PF

Segundo a Polícia Federal, o suspeito tentava embarcar com a droga rumo à França.

Um passageiro foi preso nesta terça-feira (9), no Aeroporto Internacional de Belém, ao ser flagrado com cerca de 70 cápsulas de cocaína no estômago. Segundo a Polícia Federal, o suspeito planejava embarcar com a droga rumo à França.

Paraense, o preso teria ido a Roraima, atravessado a pé a fronteira com a Guiana Inglesa, em seguida foi ao Suriname, trabalhar em garimpo, onde grupos de traficantes costumam cooptar pessoas em situação de fragilidade social, para o transporte internacional de drogas.

Segundo a PF, o abordado confessou a intenção de tráfico internacional de drogas, passou por raio-X no Hospital Metropolitano de Belém e agora aguarda, sob acompanhamento médico, que a droga seja expelida.

O suspeito chegou à capital paraense às 5 horas desta manhã, vindo de Paramaribo, Suriname. Em um hotel, já em Belém, engoliu as cápsulas e aguardava o voo que partiu às 12h35 a Guarulhos, São Paulo. De lá, pretendia desembarcar no aeroporto Charles de Gaule, em Paris, ainda esta noite.

A descoberta do passageiro com droga engolida parte do trabalho constante de investigação do Núcleo de Polícia Aeroportuária da Polícia Federal. O abordado estava com pílulas de medicamentos em embalagem transparente no bolso, provavelmente usadas para dilatação do sistema digestivo, de forma a facilitar a ingestão das cápsulas de cocaína. Com ele, também foram apreendidos 700 euros em espécie.

Um inquérito será aberto para investigar a origem da droga e outros participantes do crime.

