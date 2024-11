Tragédia em Alagoas: Acidente com ônibus deixa 17 mortos na Serra da Barriga em União dos Palmares

Foto: Reprodução | Um grave acidente envolvendo um ônibus escolar, resultou na morte de várias pessoas, na tarde deste domingo, dia 24, na Serra da Barriga, zona rural de União dos Palmares. Interior de Alagoas.

A principio o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), informou que 22 vítimas não teriam resistido aos ferimentos e morreram no local do acidente, além de uma gestante, que foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional da Mata (HRM), mas não teria resistido.

De acordo com informações preliminares, o ônibus categoria escolar, era ocupado por 40 pessoas, 29 foram atendidas no HRM após o trabalho de resgate realizado pelo programa Salva Mais, uma iniciativa conjunta da Sesau e da Secretaria de Segurança Pública.

Ainda segundo informações, não confirmadas pela polícia, as vítimas do acidente eram em sua maioria jovens. Diante da gravidade da situação, o governo Paulo Dantas decretou luto oficial por três dias em sinal de pesar pelas vítimas e seus familiares.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Equipes de vários órgãos do governo estão no local para realizar a perícia e apurar os fatos.

Fonte: Alagoas Web Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/11/2024/10:05:59

