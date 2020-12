Adolescente de 14 anos é encontrado morto a facadas; amigos tentam ‘vingar’ morte e vão para delegacia

O crime aconteceu na madrugada de domingo (13). Um dos suspeitos de matar o adolescente foi gravemente ferido pelos amigos da vítima que quiseram ‘fazer justiça’.

Um adolescente de 14 anos foi encontrado morto na madrugada deste domingo (13) no bairro Ipanema em Santarém, no oeste do Pará. Amigos da vítima para “fazer justiça” contra os autores do crime, feriram gravemente um suspeito e foram levados para a delegacia.

Ao G1, o delegado Eduardo Simão, que registrou o caso, disse que recebeu a informação que houve uma briga entre o adolescente e outros jovens. A briga seria possivelmente por conta de drogas.

Posteriormente, o adolescente foi atacado e morto com vários golpes de faca. Para vingar a morte, amigos da vítima foram atrás dos suspeitos e acabaram ferindo um dos envolvidos na morte.

“Esse suspeito foi bastante lesionado e se encontra hospitalizado no Hospital Municipal. Foram pegos os dois autores dessa vingança e estamos fazendo os procedimentos agora”, disse o delegado.

Os autores da vingança foram levados para a delegacia de polícia civil, sendo um adulto e outro adolescente.



Foto: Tracy Costa/G1

Fonte: Dominique Cavaleiro e Daniele Gambôa, G1 Santarém

