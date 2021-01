Tragédia no PR: veja a lista dos 53 passageiros que estavam no ônibus de Belém com destino a Santa Catarina

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

1. ANA C C CORDEIROS

Uma tragédia envolvendo um ônibus de turismo na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná. Segundo a PRF, pelo menos 19 pessoas morreram e 33 ficaram feridas no acidente registrado nesta segunda-feira (25).

Ônibus saiu do Pará – Polícias Civil e Científica do PR ouvem motorista e identificam 15 dos 19 morto…

Ônibus saiu do Pará – Polícias Civil e Científica do PR ouvem motorista e identificam 15 dos 19 morto…

(Foto:Divulgação/BPMOA) – Acidente grava deixou pelo menos 19 mortos e 33 feridos em Guaratuba, no litoral do Paraná

You May Also Like