Chocou o Brasil- Mãe mata e arranca língua e olhos da filha de 5 anos com tesoura

(Foto:| Reprodução/TNH1) – A mulher se trancou com a criança no banheiro e, quando a polícia chegou, encontrou a menina morta

Segundo informações, a mulher sofre de transtorno psicológico

Um assassinato com requintes de crueldade chocou o Brasil neste começo de semana. Uma mulher matou a própria filha, de 5 anos, e arrancou os olhos e a língua da criança com uma tesoura.

As informações são do portal TNH1 que apurou o caso com o 7º Batalhão da Polícia Militar de Alagoas. O crime aconteceu no Povoado de São Cristóvão, no sertão do estado. Quem acionou a polícia foi o avô da vítima, após a mãe se trancar no banheiro com a filha.

Quando os policiais chegaram à residência, encontraram a menina morta e a mãe bastante transtornada. Os olhos e a língua da menina estavam ao lado do corpo.

A mulher foi identificada como Josimare Gomes da Silva, de 30 anos. A criança era Brenda Carollyne Pereira da Silva.

Segundo relatos, a mãe tem problemas psiquiátricos e estava muito agitada no momento. Por isso, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve presente no local para leva-la ao Hospital Regional de Santana do Ipanema. Ela foi sedada e encaminhada à Delegacia Regional de Delmiro Gouveia.

A criança de apenas 5 anos foi morta a golpes de tesoura, segundo apurou inicialmente o Instituo Médico Legal (IML) que esteve no local junto com o 7º BPM.

Portais de notícias do estado alagoano relata que o pai da criança mora fora. De acordo com o THN1, a mulher está detida na Delegacia Regional Delmiro Gouveia. O caso será investigado pela delegacia da cidade de Maravilha.

Veja o vídeo do momento da prisão da mulher:

