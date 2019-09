Transexual denuncia tortura e estupro de dois policiais em Goiás

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Gislaine Carvalho, advogada que denunciou a violência policial à Comissão de Direitos Humanos (CDH) da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Goiás, disse que a vítima sofreu “espancamento, afogamento, foi amarrada e violentada com um cabo de vassoura”.

Uma costureira transexual, de 31 anos de idade, denunciou uma agressão por parte de dois policiais militares da Rondas Ostensivas Táticas (Rotam), unidade operacional de elite da PM, ao sair de um shopping em Goiânia, Goiás (GO), no último sábado, 31. transexual denuncia polícia Crédito: Reprodução Transexual denunciou abuso de dois policiais em Goiânia

