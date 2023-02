Seis pessoas assassinadas em bar no MT

LA Tragédia aconteceu na cidade de Sinop no Mato Grosso (585, de Novo Progresso-PA): 6 pessoas assassinadas em bar e polícia apura desavença por jogo

Terça-feira trágica em Sinop. Seis pessoas foram mortas em um bar, há pouco, na rua Diamante, bairro Jardim Lisboa, região do São Cristóvão. Um homem foi encaminhado, ao hospital regional, pelos bombeiros, em estado grave.

Entre eles um ex-morador de Novo Progresso(PA) , umas das vítimas é Pablo que tem familiares em Novo Progresso-PA.



A Polícia Militar confirma que morreram cinco homens e uma mulher e está apurando a versão que havia jogo de baralho no bar, com provável aposta de dinheiro. Dois homens, que estariam jogando, fizeram os disparos. Quatro faleceram no interior do bar. Duas pessoas caíram, mortas, na calçada e na rua.

O tenente Romening Santos Silva, da PM, explicou “que foram dois suspeitos, um com arma longa e outro com arma curta. Chegaram após não lograrem êxito no jogo que estavam jogando, vamos dizer de sinuca ou baralho que eles estavam no local. Ele estava perdendo, foi na sua casa, segundo o relato das testemunhas, pegou mais dinheiro, voltou ao local e perdeu novamente, momento que esse suspeito, juntamente com outro foram no veículo, um pegou essa arma curta e rendeu todo mundo e mandou todos para a parede e o outro chegou com essa arma longa e já começou a desferir disparos, alvejando todos que estavam no local”.

“Nesse momento, estamos tentando ver se conseguimos colher imagens do local” e “para poder verificar as características desses suspeitos para melhorarmos nossas buscas. Estamos passando para a Polícia Civil também para ajudar nas investigações. É uma situação, vamos dizer assim, bem lamentável mas vamos continuar para ver se conseguimos localizar estes suspeitos”, acrescentou o tenente.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) inicia os procedimentos parciais para confirmar também as identidades das pessoas assassinadas.

Em atualização…..

Sete pessoas baleadas em bar de Sinop(MT)um.ex morador de Novo Progresso-PA https://t.co/7ByIP1CAa1 pic.twitter.com/hszAD27MwL — Adecio Piran (@AdecioPiran) February 21, 2023

Por:Jornal Folha do Progresso em 21/02/2023/19:38:01 com informações do Portal So Noticias

