Trecho interditado da PA-370 é desbloqueado após negociação com representantes do Governo

Trecho da Rodovia PA-370 interditado foi liberado após conversa entre governo e moradores — Foto: Jarlielson Costa/Divulgação

Interdição iniciou no dia 4 de novembro e foi encerrada nesta quinta-feira (7). Moradores apresentaram várias reivindicações antigas.

Moradores que interditaram um trecho da Rodovia Estadual Santarém/Curuá-Una (PA-370), na região do Corta Corda, em Santarém, no oeste do Pará, liberaram a pista para o fluxo normal veículos após negociação com representantes do Governo. A liberação ocorreu nesta quinta-feira (7) e o trecho estava bloqueado desde o dia 4 de novembro.

O bloqueio foi motivado por várias reivindicações dos moradores, incluindo regularização de áreas, expansão da rede de energia elétrica, asfaltamento e construção de pontes. Estas demandas já haviam sido apresentadas ao governo em outros momentos.

Na quarta-feira (6), vários moradores estiveram no Centro de Governo para apresentar algumas das reivindicações e, na ocasião, garantiram que o trecho seria liberado, caso o secretário Henderson Pinto fosse até o local conversar com os moradores.

Pista estava bloqueada desde o dia 4 de novembro na região do Corta Corda, em Santarém — Foto: Jarlielson Costa/Divulgação

“A gente já não sabia o que fazer porque é uma situação muito difícil. Nós garantimos a desobstrução, caso o secretário fosse e explicasse a toda a população como estão os trabalhos voltados para essa área”, afirmou o presidente da comunidade Cícero Mendes, Vicente Paulo de Sousa.

O advogado Hiroito Tabajara, que também esteve na reunião, acompanhando o grupo, explicou que essa situação é uma demanda antiga dos moradores.

“Esse asfaltamento vai melhorar a agricultura familiar, o acesso às famílias, que hoje precisam passar por cima da hidrelétrica ou de uma balsa improvisada, além de solicitar a inclusão no Programa Luz para todos, já que somente uma parte das família são atendidas. Sabemos que essa já é uma questão do Incra, mas trouxemos para o secretário Henderson, para que possa fazer essa intermediação junto aos órgãos do Governo Federal”, explicou.

Secrteário do governo do estado esteve no bloqueio da PA-370 e conversou com os moradores — Foto: Jarlielson Costa/Divulgação

A equipe do governo que esteve no trecho interditado foi composta pelo secretário Henderson Pinto, juntamente com o representante da Semas, Carlos Merabeth, ten. coronel Wagner do 35º BPM, além dos coordenadores do Centro de Governo Sérgio Monteiro (infraestrutura) e Coronel Maués, representando a coordenação de segurança, além da Polícia Civil.

Durante conversa com os moradores, o secretário Henderson explicou que todas as pautas solicitadas já estão em andamento e garantiu que o Estado está viabilizando melhorias àquela região, inclusive com a melhoria da estrada até o município de Uruará. Assim, também, como a construção das pontes.

Em relação ao Programa Luz para todos, a Semas já está em fase de conclusão da licença prévia de instalação, para que possa atender toda a região do Corta Corda.

Por G1 Santarém — Pará

