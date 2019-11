Ex-aluno armado com garrucha e facão invade escola e deixa dois feridos

Jovem pulou o muro da escola e se dirigiu a sala onde estavam duas meninas que o haviam rejeitado (Arquivo da Escola Estadual Orlando Tavares/Reprodução)

Polícia apreende adolescente que fez disparo e busca o pai, que seria o dono da arma

Um ex-aluno da Escola Estadual Orlando Tavares, no distrito Ponto do Marambaia, na zona rural de Caraí (MG), levou pânico aos estudantes. Ele invadiu o prédio na manhã desta quinta-feira (7), armado com uma garrucha (arma de fogo) e um facão, e feriu dois estudantes.

A Polícia Militar apreendeu o adolescente, e realiza buscas para encontrar o pai, que seria o dono da arma de fogo, segundo disse o autor dos disparos.

O jovem de 17 anos pulou o muro da escola, segundo a polícia, e foi até uma sala de aula onde havia duas meninas que haviam rejeitado as investidas dele.

A professora e um estudante tentaram impedir o agressor de entrar, fechando a porta. O jovem acabou baleado no pescoço. Na saída, ainda segundo a PM, o adolescente desferiu golpe de facão contra um aluno da escola que estava no pátio e não tinha nenhum envolvimento com a situação.

Os dois adolescentes feridos foram levados para um hospital na cidade de Padre Paraíso, assim como a professora, que ficou em estado de choque.

Em nota, a unidade de saúde divulgou que “um dos adolescentes recebeu transfusão sanguínea e permanece estável, aguardando transferência em USA (Unidade de Saúde Avançada) para Teófilo Otoni-MG”.

O adolescente autor dos atentados foi apreendido em flagrante e se encontra custodiado pela Polícia Militar. Ele pode ter tido ajuda de outro adolescente, também apreendido. As armas usadas no atentado foram apreendidas, inclusive um simulacro de pistola que estava em poder dos jovens.

