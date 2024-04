Tremor de terra de magnitude 4,7 é detectado no Maranhão

(Foto: Reprodução/UOL)- O tremor de 4,7 na Escala Ritcher foi registrado perto do município de Cururupu, no interior do Maranhão.

Um tremor de magnitude 4,7 na escala Richter foi registrado no interior do Maranhão. O evento foi percebido perto do município de Cururupu, no epicentro do terremoto, na quinta-feira (05/04).

O abalo sísmico foi registro às 23h46 de quinta-feira e não trouxe nenhum dano à infraestrutura ou à população da região. Não há relatos de vítimas, ou danos materiais na região.

O tremor foi registrado no Oceano Atlântico, com uma profundidade 360 quilômetros, o que garantiu que os efeitos na superfície fossem reduzidos.

O maior tremor de terra no Brasil aconteceu em janeiro de 2024 no Norte. Uma área isolada em Ipixuna, no Amazonas, registrou um tremor de magnitude 6,6, segundo o Serviço Geológico dos EUA.

