‘Vem passarinhar’ convida público para imersão na natureza da ilha do Combu

A proposta é observar e conhecer de perto a imensa variedade de aves da Amazônia. — Foto: Agência Pará

A proposta é observar e conhecer de perto a imensa variedade de aves da Amazônia. As inscrições são gratuitas.

Neste sábado (23), o evento “Vem passarinhar” convida os amantes da natureza para uma imersão na ilha do Combu. A proposta é observar e conhecer de perto a imensa variedade de aves da Amazônia.

A programação começa às 6h, com ponto de saída na praça Princesa Isabel, no bairro da Condor. Os participantes seguirão para a APA da ilha do Combu, uma área reconhecida por sua rica biodiversidade e pela presença de inúmeras espécies de aves. O retorno está previsto para o meio-dia.

O evento “Vem Passarinhar”, promovido pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio), em parceria com o Clube de Observação de Aves do Pará (Coapa).

Programação

Além da tradicional passarinhada, o evento contará com uma palestra ministrada por Humberto Pereira, presidente do Coapa. Sob o tema “Análise do cenário da observação de aves no Pará”, ele irá abordar o crescimento dessa atividade no estado, além de discutir a importância da preservação ambiental e do turismo sustentável na região.

Vagas limitadas

As inscrições para o “Vem Passarinhar” são gratuitas e devem ser realizadas previamente por link. O número de vagas é limitado, e é importante garantir a vaga com antecedência.

A Ilha do Combu, localizada na área insular de Belém, é uma das maiores reservas de manguezais do estado e um destino popular entre turistas e pesquisadores. O local abriga várias espécies, entre elas, arapaçus, beija-flores e araçaris, tornando-se um ponto estratégico para os observadores.

Para quem deseja participar, a dica é levar roupas leves, chapéu, protetor solar e, claro, uma câmera ou binóculos para registrar os melhores momentos da atividade.

