Pai é preso por estuprar filhas de 9 e 11 anos e as manter em cárcere privado; mãe denunciou marido

(Foto: Reprodução/Ilustrativa)- O homem tentou ocultar o crime, denunciando o avô das meninas como o verdadeiro autor do crime.

Na manhã da última quinta-feira (4), um homem foi preso em flagrante acusado de estuprar e manter em cárcere privado as duas filhas, de 9 e 11 anos, em Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas, em Salvador. Segundo as autoridades policiais, as suspeitas iniciaram quando o homem tentou ocultar o crime, denunciando o avô das crianças à delegacia de Serrolândia pelo crime de abuso sexual.

Ao tomar conhecimento do fato, a mãe das crianças procurou os policiais para relatar que, na verdade, era o próprio pai quem estava cometendo os crimes. Quando os agentes chegaram no local, encontraram as meninas mantidas em cárcere privado, onde foram resgatadas.

No local, um casal de amigos do suspeito estava com ele e todos foram encaminhados para serem ouvidos. Dois revólveres de calibre 38 também foram encontrados no local.

As meninas foram acolhidas e assistidas pela equipe multidisciplinar da delegacia, onde permaneceram até a chegada da mãe.

