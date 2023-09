Três carretas se envolvem em colisão na BR-163 no Mato Grosso; motorista preso às ferragens

Três carretas se envolvem em colisão na BR-163 Terra Nova do Norte (MT); motorista preso às ferragens (Fotos>Reprodução)

O acidente envolvendo três carretas graneleiras foi, há pouco, no trecho da rodovia federal em Terra Nova do Norte no Mato Grosso. O resgate da concessionária que administra a rodovia encaminhou ao hospital ao menos um motorista, que ficou preso às ferragens. O seu estado de saúde não informado, nem a cidade onde reside.

Por milagre, ele saiu com vida porque a cabine ficou completamente destruída com o violento impacto, estaria consciente e conversando. O motor chegou a se desprender do chassis. Os primeiros socorros foram feitos por carreteiros, que auxiliaram o colega. “Nasceu de novo”, diz, em vídeo, um dos motoristas que estava no local.

Outra carreta ficou às margens da rodovia com danos nos reboques, com pneus estourados e parte da carroceria quebrada. Já uma Mercedes-Benz branca graneleira, parou na rodovia com danos em um dos reboques. Parte da carga caiu.

Não há informações se o tráfego está completamente interditado.

Fonte:Só Noticias/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/09/2023/07:20:00

