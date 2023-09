James desencanta após errar pênalti, mas São Paulo perde do Fortaleza antes de decisão

Com o time reserva, o São Paulo acabou perdendo para o Fortaleza no Morumbi nesta quarta-feira, por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. Este foi o último jogo da equipe antes de receber o Flamengo pela segunda partida da final da Copa do Brasil.

Durante o primeiro tempo, o colombiano James Rodríguez voltou a perder um pênalti pelo Tricolor. Ele já havia desperdiçado uma cobrança diante da LDU, pela Sul-Americana, resultando na eliminação do time no torneio continental.

O mei0-campista ainda se redimiu com um belo gol na etapa final, mas não foi o suficiente para virar o placar. Já os tentos do Leão do Pici foram marcados por Zé Welison e Lucero.

Com o resultado, o time de Dorival Júnior aumenta o jejum no Brasileirão e chega a oito partidas sem vencer. O São Paulo ocupa o 13º lugar na tabela e está a quatro pontos da zona de rebaixamento, tendo disputado um jogo a menos. Já o Fortaleza dá continuidade ao bom momento na temporada e sobe para a sétima posição, com 38 pontos ganhos.

O São Paulo, agora, foca toda suas atenções para a grande final da Copa do Brasil, contra o Flamengo. O segundo encontro da decisão está marcado para este domingo, a partir das 16h (de Brasília), no Morumbi. Na ida, o Tricolor bateu o Rubro-Negro por 1 a 0, com gol de Calleri, e pode garantir o título com um empate em casa.

Do outro lado, o Leão do Pici também tem duelo decisivo pela frente. A equipe comandada por Vojvoda joga diante do Corinthians, pela partida de ida das semifinais da Sul-Americana. O confronto ocorre na prróxima terça-feira, às 21h30, na Arena Castelão.

O jogo – O início do jogo foi morno, mas o São Paulo não demorou para levar perigo ao gol adversário. A primeira chance da equipe surgiu aos seis minutos, em um cabeceio de Diego Costa que parou nas mãos de João Ricardo, após James Rodríguez cobrar escanteio. Em seguida, Luciano arriscou da entrada da área, mas o goleiro fez nova intervenção.

No entanto, foi o Fortaleza quem abriu o placar no Morumbi. Aos 15 minutos, Pochettino cruzou na segunda trave para Zé Welison, que tocou de cabeça no contrapé de Jandrei. A bola ainda resvalou na trave antes de balançar as redes.

Minutos depois, Michel Araújo fez boa jogada pela direita e invadiu a área, sendo derrubado pelo marcador. O árbitro, então, assinalou o pênalti para o time da casa. O meia James Rodríguez ajeitou com carinho, mas na hora da cobrança bateu sem força e parou no goleiro.

O São Paulo viria a ameaçar novamente por meio de Luan, que acertou uma pancada na trave aos 25 minutos. Os jogadores são-paulinos pediram novo pênalti após uma confusão na área, no rebote, mas o VAR reviu o lance e a arbitragem mandou seguir.

Com domínio total do jogo, a equipe de Dorival Júnior ainda viu James cobrar falta com muita classe aos 28 minutos. O colombiano tentou tirar do goleiro e acabou carimbando o travessão. Aos 31, Juan completou cruzamento de Welington e obrigou João Ricardo a fazer grande defesa.

No fim da primeira etapa, foi a vez de Michel Araújo receber de James e soltar uma bomba com o pé esquerdo, mas o goleiro do Fortaleza espalmou para escanteio. Ainda deu tempo de Caio Alexandre salvar o cabeceio de Alan Franco em cima da linha, nos acréscimos, após lançamento de James. Aos 49, Luciano também tentou, mas João Ricardo estava inspirado e defendeu mais uma vez.

O segundo tempo não começou bem para o São Paulo. Com apenas quatro minutos no relógio, Marinho tentou driblar Michel Araújo e acabou sendo atingido com o braço. Portanto, pênalti para o Fortaleza. Na cobrança, Lucero bateu firme e estufou as redes de Jandrei: 2 a 0.

O Tricolor ainda tentava pressionar o time adversário, mas sem a mesma animação que havia apresentado anteriormente. Sendo assim, o Leão do Pici por pouco não ampliou a vantagem com Tomás Pochettino, aos 22 minutos. O argentino cobrou falta e acertou a bola na forquilha do gol adversário.

O time de Dorival conseguiu diminuir através de James Rodríguez, aos 33. Após um erro na saída de bola da equipe cearense, o meio-campista bateu rasteiro, com categoria, e enfim desencantou com a camisa do São Paulo. Mas, no fim, não foi o suficiente para mudar o resultado da partida.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/09/2023/10:40:05

