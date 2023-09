Hospital de Castelo de Sonhos promove Feira de Segurança do Paciente

(Foto: Divulgação) – Segunda edição do projeto discutiu metas implantadas visando a melhoria nos cuidados oferecidos aos usuários

QUALIDADE NA ASSISTÊNCIA

A assistência prestada aos usuários durante a permanência no Hospital de Castelo de Sonhos João Trevisan Sobrinho (HGPCS), localizado no município de Altamira, na região de integração do Xingu, é um dos focos da qualificação e treinamento contínuos realizados junto aos colaboradores. Na noite da última terça-feira (19), equipes multiprofissionais do espaço estiveram reunidas na 2ª Feira de Segurança do Paciente.

“Discutimos as avaliações das metas implantadas na unidade, com jogos e dinâmicas, e fizemos alusão a todos os treinamentos passados para os colaboradores. As metas ativas dentro da unidade garantem que o paciente não adquira nenhuma condição que ele não tinha quando deu entrada, conferindo segurança”, explica Antônia Vaz Sobrinho, enfermeira da Qualidade.

Thaynar Costa Veras, que atua como coordenadora administrativa no HPCS, enfatiza que as metas de segurança estão diretamente ligadas à promoção de melhorias específicas nos cuidados ofertados ao paciente.

“Aqui no hospital, além de desenvolvermos um trabalho humanizado, que vem contribuindo também com um atendimento seguro e transparente com os usuários, aproveitamos o mês em alusão à segurança do paciente para discutir o tema de forma dinâmica, tanto para os colaboradores quanto para os pacientes, fortalecendo os laços e melhorando processos”, diz.

João da Conceição está acompanhando o filho, João Paulo, internado no hospital. O jovem passou por uma cirurgia na mão e, em breve, deverá ter alta, mas até lá, pai e filho são assistidos por protocolos de cuidados implantados pela unidade de saúde. “Tudo está muito bom. O atendimento que recebemos aqui nos ajuda muito, nos sentimos seguros dentro do hospital”, conta.

Serviço: Em funcionamento desde julho de 2020, o Hospital de Castelo de Sonhos João Trevisan Sobrinho (HPCS) vem trazendo melhorias na área da saúde aos moradores do distrito e de localidades próximas, como Cachoeira da Serra e Vila Isol, que antes precisavam se deslocar por até 1.100 quilômetros para chegar à sede municipal de Altamira em busca de atendimento médico.

A unidade possui perfil de baixa complexidade e é restrita a internações de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) referenciados pela Atenção Básica dos municípios. O hospital também facilita o acesso aos serviços médicos para a população que vive à margem das rodovias BR-230 (Transamazônica) e BR-163 (Santarém-Cuiabá).

O Hospital de Castelo de Sonhos, que integra a rede de saúde do Governo do Estado, é administrado pelo Instituto Social Mais Saúde (ISMS) em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Oferece atendimento de emergência e ambulatorial, de forma referenciada, a pacientes encaminhados por meio da Regulação Estadual, Samu, Corpo de Bombeiros Militar e Polícias Militar e Rodoviária.

