Três cidades paraenses vão receber respiradores do Ministério da Saúde

Os números de casos de Covid-19 não cedem e a pressão sobre o sistema de saúde paraense preocupa o parlamentar. “Temos trabalhado junto ao ministério da Saúde para conseguir mais recursos e melhorar a capacidade de atendimento. Espero obter mais equipamentos para contemplar outras unidades do Pará e, dessa forma, contribuir para acabar com a fila de espera por vagas de UTI nas nossas unidades”, revela o deputado.

“Com o alto índice de ocupação nas nossas unidades de saúde, temos de agir rápido para ampliar o número de leitos de UTI. Nesse momento, conseguimos nove aparelhos para a secretaria municipal de Saúde de Bragança, três para a UPA Dr. Haroldo Martins, em Cametá; dois para Tucuruí; e outros cinco serão entregues em Redenção ao Hospital Regional Público do Araguaia, que é referência na região Sul do Estado, disse o deputado.

O Ministério da Saúde anunciou a doação de ventiladores pulmonares para equipar e aumentar a oferta de leitos para pacientes graves na rede pública do Pará. De acordo com a pasta, foram disponibilizados 19 equipamentos que serão entregues aos municípios de Cametá, Bragança e Redenção. A demanda atende uma solicitação do deputado Paulo Bengtson (PTB-PA).

