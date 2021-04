Governador do Pará confirma a chegada de 170 mil doses de vacina contra a Covid-19

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O governador do Pará, Helder Bartbalho, confirmou a chegada ao Pará de mais 170 mil doses da vacina contra o novo Coronavírus. Helder usou as redes sociais para confirmar 67.800 da CoronaVac/Sinovac e 102.500 Oxford/AstraZeneca.

