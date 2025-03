Três estudantes paraenses representarão o Estado no Parlamento Juvenil do Mercosul

Foto: Reprodução | Em Brasília, os três estudantes paraenses tomarão posse como jovens parlamentares e passarão por curso de formação.

Três estudantes da rede pública estadual do Pará garantiram participação na etapa nacional do Parlamento Juvenil do Mercosul (PJM) 2025, que incentiva o protagonismo juvenil por meio de debates sobre integração regional e mudanças climáticas. Wendely Júnior Gonçalves, da Escola Estadual Osvaldina Muniz, no município de Cametá; Enzo Xavier Martins, da Escola Estadual Professor Manoel Saturnino, em Ananindeua, e Iriane Cybelly Marinho, da Escola Estadual de Ensino Integral Presidente Fernando Henrique, em Monte Alegre, vão representar o Estado em Brasília (DF), no período de 26 a 30 de maio de 2025.

“É um orgulho imenso para a educação do Pará poder celebrar conquistas como essa. Nossos estudantes são estimulados a ser protagonistas nas escolas, processo fundamental para o desenvolvimento pessoal, do pensamento crítico e de ações dentro e fora dos muros das escolas. Desde o ano passado, nossos estudantes contam com o componente curricular específico de Educação Ambiental, inédito no Brasil, além da ampliação da carga horária e de disciplinas como Língua Portuguesa e Matemática, que passaram a ter cinco aulas semanais, e de Biologia, Química, Física, Geografia e História, que ganharam o dobro de tempo. Essas ações, aliadas à atuação do corpo docente e do protagonismo dos nossos jovens, garantem avanços importantíssimos. Parabéns para nossos estudantes e equipes escolares”, ressaltou Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação.

Formação – Em Brasília, os três estudantes paraenses tomarão posse como jovens parlamentares e passarão por curso de formação. Também haverá nova seleção para escolha de apenas um projeto por estado. A etapa internacional 2025 do Parlamento Juvenil do Mercosul (PJM) ocorrerá nos dias 11, 12 e 13 de agosto, em Foz do Iguaçu (PR), e contará com a participação de estudantes representantes das províncias, departamentos ou estados dos países-membros do Mercosul.

Do município de Monte Alegre, na Região de Integração Baixo Amazonas, oeste paraense, Iriane Cybelly Marinho, da 2ª série do Ensino Médio da Escola Presidente Fernando Henrique, disse estar feliz e cheia de expectativas para a viagem. “Participar do Parlamento Juvenil Mercosul, e ser eleita para a etapa nacional tem gerado grandes expectativas. Desde a primeira etapa, me sinto assim. Agora, sabendo que irei fazer um curso de formação e sair do meu município para representar o jovem, é extremamente importante. Essa conquista marca uma fase importante na minha escola, para a minha turma e minha orientadora, assim como de todos que votaram na minha candidatura. Representar o Pará, Monte Alegre, sendo natural de Macapá (AP), significa muito e me faz imensamente feliz. Quero aproveitar para agradecer a minha família, aos amigos, à escola e a todos que ajudaram a realizar esse sonho”, disse a estudante.

Em Cametá, na Região de Integração Tocantins, nordeste do Pará, Wendely Júnior Gonçalves, da 3ª série do Ensino Médio da Escola Osvaldina Muniz, ressaltou que “esta é uma grande oportunidade. Acredito que, juntos, podemos fazer a diferença na nossa escola e na nossa comunidade. Quero representar a nossa voz, trazer novas ideias e lutar por melhorias que, realmente, importam para todos nós. Meu projeto classificado foi ‘Guardiões da Floresta: a educação no caminho da sustentabilidade’, que tem como principal objetivo a capacitação de estudantes como esses guardiões no processo de reflorestamento com plantas nativas da Amazônia”.

Para o estudante Enzo Xavier Martins, da 2ª série do Ensino Médio da Escola Professor Manoel Saturnino de Andrade Favacho, no Bairro do Paar, em Ananindeua (Região Metropolitana de Belém), mais do que a conquista é o estímulo à consciência ambiental dentro e fora do espaço escolar. “O que motivou a minha participação foi a visão coletiva. Eu não esperava entrar; foi uma surpresa. Mas agora desejo aproveitar o momento e fazer com que as pessoas alcancem consciência de classe e ambiental”, disse Enzo.

Diálogo – O PJM é uma iniciativa do Setor Educacional do Mercosul (SEM), que oferece a jovens estudantes da rede pública dos países-membros e associados do bloco um espaço de encontro e diálogo, que incentiva o protagonismo juvenil para a geração de propostas sobre assuntos de interesse comum. O tema dessa edição do PJM é “A integração regional e as mudanças climáticas”.

O programa se propõe a ajudar os jovens a compreender o mundo, resolver problemas e atuar de forma cidadã, ética e responsável em sua comunidade e na sociedade. Além disso, os participantes desenvolvem competências e habilidades, como domínio da linguagem; compreensão de fenômenos; enfrentamento de situações-problema; construção de argumentação e elaboração de propostas.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/03/2025/12:42:22

