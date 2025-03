WhatsApp traz função nostálgica do MSN para os usuários; veja qual

Foto: Reprodução | A partir dessa atualização, será possível navegar pelo catálogo do Spotify, buscando músicas, artistas e faixas populares, e compartilhá-las diretamente no Status do WhatsApp.

O WhatsApp está trabalhando em uma nova funcionalidade que promete revolucionar a forma como os usuários compartilham músicas: a integração direta com o Spotify nos Status. Disponível atualmente na versão Beta 2.25.8.3 para Android, essa novidade ainda está em testes, mas promete ser um grande diferencial na plataforma.

A partir dessa atualização, será possível navegar pelo catálogo do Spotify, buscando músicas, artistas e faixas populares, e compartilhá-las diretamente no Status do WhatsApp.

Como vai funcionar?

Ao escolher uma música, o Status exibirá uma prévia visual, com o título da música, o nome do artista e a capa do álbum. Além disso, será inserido um botão “Tocar no Spotify”, que redireciona os contatos diretamente para o aplicativo de streaming, permitindo que eles ouçam a faixa completa.

Essa nova funcionalidade traz uma semelhança com os Instagram Stories, onde os usuários podem compartilhar músicas com visualizações interativas, mostrando detalhes como o nome da música e a capa do álbum. O WhatsApp segue essa linha, oferecendo uma maneira prática e dinâmica de compartilhar faixas com os contatos.

Com relação à privacidade, o WhatsApp mantém sua característica de segurança, garantindo que todos os Status, incluindo os que contêm músicas, sejam protegidos por criptografia de ponta a ponta. Isso assegura que apenas os contatos escolhidos pelo usuário possam visualizar o conteúdo compartilhado, sem que terceiros ou o próprio WhatsApp tenham acesso.

Lembra do MSN?

Essa novidade também nos remete ao passado, trazendo à mente o antigo MSN Messenger, onde era possível compartilhar o que estava ouvindo com os contatos. No entanto, enquanto o MSN apenas mostrava o título da música, o WhatsApp permitirá uma visualização interativa, com mais detalhes, como a capa do álbum e um botão para abrir diretamente a música no Spotify.

