Furto de 20 pirarucus é investigado em Belém

Pirarucu é considerado o maior de escama do mundo. — Foto: Divulgação/Sema

Furto de 20 pirarucus de lago na Praça Batista Campos é apurado pela Guarda Municipal de Belém

Denúncia de sumiço dos bichos foi feita pela Associação de Amigos da Praça.

A Guarda Municipal apura o furto de 20 pirarucus dos lagos artificiais na Praça Batista Campos, em Belém. A denúncia de furto do peixe, considerado o maior de escama do mundo, foi da Associação de Amigos da Praça.

No sábado (2), o novo inspetor geral da Guarda Municipal de Belém (GMB), Joel Ribeiro, foi até a Praça Batista Campos averiguar a denúncia. As espécies foram doadas por universidades e empresas para a praça.

Em um relatório enviado para a Guarda já havia a informação sobre apreensão de redes de pesca no local. Além dos peixes, também estariam sendo furtados aparelhos televisores das barracas de vendedores de coco do local. Ribeiro garantiu que a proteção dos logradouros será reforçada em toda Belém.

“O furto dos peixes pode ter acontecido porque o número de guardas no posto da praça é pequeno para o monitoramento de todo o local, ou a demanda de ordens de serviço pode ter aumentado e eles tiveram que ser remanejados, deixando a praça sem monitoramento”, explicou.

Por G1 PA — Belém

03/01/2021 10h50

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...