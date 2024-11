Três jogadores de clube do Pará são alvo de operação por esquema de apostas

Foto: Reprodução | Durante a ação, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão domiciliar e pessoal, expedidos pela Vara de Combate ao Crime Organizado do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA).

O Ministério Público do Pará (MPPA), através do seu Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO), em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional (GSI), deflagrou, no dia 21 de novembro de 2024, a Operação Impedimento. A operação tem como objetivo desmantelar um esquema criminoso de manipulação de resultados de jogos de futebol, com foco em apostas eletrônicas no Brasil. Durante a ação, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão domiciliar e pessoal, expedidos pela Vara de Combate ao Crime Organizado do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA).

Além disso, o GAECO do Ministério Público de Santa Catarina colaborou com a operação, cumprindo quatro mandados de busca e apreensão na cidade de Joinville, em Santa Catarina.

Esquema de Manipulação de Resultados no Campeonato Paraense de Futebol

A investigação apura a participação de três jogadores do São Francisco Futebol Clube, sediado em Santarém/PA, em um esquema de manipulação de resultados de partidas válidas pelo Campeonato Paraense de Futebol 2023. Esses atletas atuaram de forma deliberada durante os jogos, comprometendo o desempenho da equipe para favorecer uma rede de apostas online. O objetivo era manipular os resultados das partidas para beneficiar apostas eletrônicas em todo o Brasil.

Investigação e Uso de Inteligência Artificial para Identificar Fraudes

O Sistema Universal de Detecção de Fraudes (UFDS) desempenhou um papel crucial na investigação. Utilizando inteligência artificial, o UFDS monitorou as apostas online e detectou anomalias nas transações, indicando possíveis manipulações nos resultados de jogos de futebol. A análise dessas irregularidades levou à descoberta do esquema criminoso.

Além disso, uma quebra de sigilo telemático, autorizada pelo Poder Judiciário, confirmou a participação dos jogadores no esquema de manipulação de resultados.

Continuidade da Investigação

As investigações continuam em andamento e estão sob sigilo de justiça, com o objetivo de desmantelar toda a rede criminosa envolvida na manipulação de partidas de futebol e nas apostas eletrônicas fraudulentas.

