Grupo suspeito de planejar atentado contra policiais é preso pela PM no município de Terra Santa

Suspeitos de planejar assaltos em Terra Santa e atentado contra policiais foram presos — Foto: Polícia Militar / Divulgação

As prisões aconteceram na madrugada desta sexta-feira (22), na Rua 13, bairro Cidade Nova, em Terra Santa.

Operação realizada por policiais do 4° Pelotão da Polícia Militar de Terra Santa, vinculado ao 41° BPM de Oriximiná, no oeste do Pará, resultou na prisão de um grupo formado por dois homens e duas mulheres, suspeitos de planejar atentado conta a vida de policiais e também assaltos. As prisões aconteceram na madrugada desta sexta-feira (22), na Rua 13, bairro Cidade Nova, em Terra Santa.

“Nós recebemos informações da Polícia Federal e da Polícia Civil de que tinham chegado ao município de Terra Santa vários indivíduos para atentar contra a vida de policiais e cometer assalto também na cidade. Então, por volta de duas da manhã, foram localizados em uma residência no bairro do Cidade Nova, na rua 13, e foi feito o cerco e conseguimos fazer a prisão dos mesmos. Sendo que um deles já tinha mandado de prisão, que é o Pablo Yago. Os demais já foram identificados, sendo que um já tinha passado por tráfico de drogas e tentativa de homicídio e os demais também já tinham outras passagens por tráfico de droga”, relatou o comandante o 4° Pelotão da Polícia Militar de Terra Santa, Sargento Elson Barbosa Gentil .

Os quatro suspeitos foram identificados como: Alexandre Printes Teixeira, 23 anos, natural de Oriximiná, que já foi preso por tráfico de drogas e tentativa de homicídio, 23 anos; Pablo Yago Rodrigues da Silva, 29 anos, natural de Parintins (AM), tinha mandado de prisão em aberto pelo crime de assalto ocorrido na cidade de Terra Santa (no box da Helô); Débora Helen da Silva Ribeiro Barbosa, 28 anos, denunciada várias vezes por venda de entorpecentes em sua casa na rua 13, bairro Cidade Nova, município de Terra Santa; e Sabrina Cardoso de Jesus, 24 anos, de Oriximiná.

De acordo com a Polícia, Débora Helen é apontada como pessoa que alugou uma casa no valor de R$ 200, para os suspeitos.

Pablo Yago disse à Polícia que não tem envolvimento em plano contra os policiais e nem para realização de assaltos, e que tinha viajado de Parintins para Terra Santa apenas para levar 2kg de entorpecentes a mando de um homem conhecido como “Talibã”, que é chefe do CV em Parintins e Terra Santa, e que entregou o material para outro homem conhecido como “ND”.

Na casa onde os suspeitos foram localizados, a polícia encontrou e apreendeu pedra de oxi, pesando aproximadamente 24g e dois aparelhos celulares.

O material apreendidos e os presos foram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil para a realização dos procedimentos legais.

