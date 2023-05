Três madeireiras são embargadas e multadas em R$ 800 mil por estoque ilegal em MT

Ao todo foram aplicados mais de R$ 800 mil em multas — Foto: Sema-MT

De acordo com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, foram apreendidos 750 metros cúbicos de madeiras.

Três madeireiras foram embargadas, na região noroeste de Mato Grosso, por estoque ilegal, durante a “Operação Amazônia”. A ação foi realizada pela superintendência de fiscalização da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema-MT), entre os dias 1 e 12 de maio, no Distrito de Três Fronteiras, em Colniza, a 1.055 km de Cuiabá.

Segundo a Sema, o relatório que comprova as irregularidades foi concluído nessa segunda-feira (15). Foi constatado que a movimentação de créditos de madeira, realizadas dentro das empresas, foi feita de maneira fraudulenta, que não condiziam com os registros inseridos no sistema de controle de créditos florestais.

Na operação foram apreendidos 750 metros cúbicos de madeiras em toras e 338 metros cúbicos de madeira serrada. A ação também bloqueou, aproximadamente, 400 metros cúbicos em créditos virtuais do Sistema de Apoio às Atividades Florestais (Sisflora). Ao todo a Sema aplicou mais de R$ 800 mil em multas pelas irregularidades cometidas.

Participaram da operação as equipes da superintendência de fiscalização da Sema, técnicos do Instituto de Defesa Agropecuária do estado de Mato Grosso (Indea) e apoio das forças de segurança do estado, como o Grupo de Operações Especiais (GOE) e o Grupo Especial de Fronteira (Gefron).

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 17/05/2023/17:04:50 Com informações do João Carlos Morandi, TV Centro América

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...