Três médicos e piloto morrem em queda de avião de pequeno porte no Ceará

Acidente aconteceu na noite desta sexta-feira (15).

Avião de pequeno porte cai em mata na cidade de São Bendito, no Ceará. — Foto: Arquivo pessoal

Três médicos e um piloto morreram na queda de um avião de pequeno porte no município de São Benedito, a 317 quilômetros de Fortaleza, na noite desta sexta-feira (15). A aeronave estava retornando da cidade de Sobral com destino a Teresina, no Piauí. As informações foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros.

A queda da aeronave aconteceu em uma mata entre o Sítio Santa Tereza e o Sítio Meio do Topo. Houve uma explosão, os destroços do veículo pegaram fogo na mata e papéis ficaram espalhados no solo.

De acordo com o tenente- coronel Roberto Moraes, comandante da Companhia de Sobral, entre as vítimas está o médico infectologista Pedro José Ferreira de Meneses, que atendia no Hospital Regional Norte.

O doutor Pedro estava internado há dois dias em um hospital particular de Sobral, após ter sido diagnosticado com Covid-19. A vítima apresentava estado de saúde delicado, fazia tratamento com oxigênio e pediu para ser transferido para um hospital em Teresina, onde mora a família.

Diante do desejo do marido, a mulher de Pedro contratou uma empresa de táxi aéreo para fazer o translado dele e seguiu viagem de carro para Teresina.

Conforme um funcionário do Hospital Municipal de São Bendito, foram deslocadas para o local três ambulâncias, entre elas uma UTI móvel. Agentes do Corpo de Bombeiros de Tianguá e Sobral foram acionados para a ocorrência.

Por G1 CE

15/05/2020 19h37

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...