Casal é preso com cerca de 300 kg de maconha escondidos em carro

Um casal foi preso nesta terça-feira (15) em Jaciara, a 142 km de Cuiabá, com cerca de 300 kg de maconha. O entorpecente, segundo a Polícia Civil, estava escondido no banco traseiro e no porta-malas do veículo usado por Pablo Pedro Alves Machado, de 22 anos, e Paula Machado dos Santos, de 28 anos.

Os dois foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. O G1 não conseguiu contato com os citados.

A apreensão ocorreu após denúncia de que o casal transportava o entorpecente para Jaciara pela BR-364.

Após realizarem o acompanhamento tático do veículo, os policiais abordaram o casal em uma via pública em Jaciara. Durante as buscas, a droga foi encontrada. Ao todo, foram encontardos 205 tabletes.

O carregamento do entorpecente e o casal foram levados para a delegacia. Os dois devem ficar à disposição da Justiça.

Fonte: G1

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...