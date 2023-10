Delegada diz que assassinato de empresária em Sinop foi motivado por ciúmes; filho tentou socorrê-la

A delegada de Polícia Civil, Renata Evangelista, confirmou esta tarde, que o feminicídio de Simone Antunes da Silva, de 34 anos, foi motivado por ciúmes, do ex-marido.

Ela foi atingida com cerca de 18 facadas, ontem à noite, nas proximidades do bairro Jardim Europa. Segundo a delegada, o filho dela presenciou o crime.

“A vítima estava saindo do trabalho, por volta de 18h30, estava fechando a loja com o filho, de 12 anos, e mais duas testemunhas. O filho, que é só dela, só que foi criado também por ele, até achou que ela estivesse brigando com alguém que não fosse o suspeito. Neste momento ele (suspeito) chegou em uma moto, entrou dentro do carro dela e começou a esfaqueá-la com muita brutalidade”, detalhou.

“A vítima gritava, pedindo por socorro com muita dor, e ele não parava. O filho tentou socorrer, tentou tirar o suspeito que ele chama de pai de cima da vítima, e conseguiu tirar com as unhas o mesmo de cima da mulher, mas ele já tinha esfaqueado muito ela e ainda ameaçou o menino de morte dizendo ‘você quer morrer também?’, disse, a delegada.

Renata detalhou que, preliminarmente, foi possível apurar a motivação do crime por ciúmes. “Eles têm um comércio em comum, não estavam mais morando na mesma casa. Dividiam os bens de maneira informal entre eles, parecia que não ia chegar nesse ponto. O que se tem é que esse suspeito tinha ciúmes de um funcionário da empresa deles, por conta do ciúme. Nós já ouvimos o filho, que está muito abalado, e nós ouvimos também as duas testemunhas que presenciaram o ocorrido. Já foi disponibilizado o laudo de necropsia e como tem o suspeito definido, a gente já está com tudo muito certinho, tudo muito casado”, disse a delegada.

A delegada também confirmou que a vítima possuía medida protetiva. “O que eu queria frisar é que ela tinha medida protetiva de urgência, solicitada por ela no dia 14 de setembro, ou seja, há menos de um mês. Mas a vítima infelizmente não passou toda a informação como devia, porque ela omitiu o fato de o suspeito já ter tentado agredi-la, entrou em vias de fato e que também teria tentado passar com o carro em cima do filho e dela. Talvez por achar que ele pudesse melhorar, se redimir acerca desses fatos, ela só solicitou a medida. E para esse tipo de caso a gente poderia ter tomado uma providência diferente, caso ela reportasse os crimes praticados contra ela e o filho”, concluiu.

Conforme Só Notícias já informou, Simone foi sepultada, hoje, por volta das 16 horas em Sinop.

Fonte:Só Notícias/Rosani Trindade (foto: Só Notícias/assesso/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/10/2023/09:00:00

