Três mil ocorrências de falta de energia por causa de pipas são registradas em 2021 no Pará

Pará contabiliza 3 mil ocorrências de falta de energia por causa de pipas — Foto: Equatorial Energia

Levantamento da Equatorial alerta para os riscos que a brincadeira pode causar.

A Equatorial Energia Pará já contabilizou cerca de 3 mil ocorrências de falta de energia motivadas por pipas que entraram em contato com a rede elétrica até maio de 2021. A empresa alerta que os cuidados com a brincadeira não podem ser deixados de lado, principalmente na época de veraneio.

O levantamento feito da empresa mostra que a Região Metropolitana de Belém foi a que registrou o maior número, com 780 casos, um aumento de 62% em relação ao mesmo período do ano passado. Seguem a lista Castanhal, com 484 casos, e Santarém, no oeste do Pará, com 364 casos contabilizados.

Os cuidados com a brincadeira não podem ser deixados de lado, como soltar pipas distante da rede elétrica e jamais resgatar o papagaio da rede, caso fique engatada. As linhas de cerol também são um perigo ao entrar em contato com a fiação elétrica, pois a mistura de cola com vidro moído, e em alguns casos até mesmo com pó de ferro, pode provocar curto-circuito e romper cabos energizados. Além disso, o risco de acidentes com cortes, sobretudo, nas pessoas que circulam em motocicletas ou bicicletas é muito grande.

Veja mais orientações:

Ninguém deve resgatar uma pipa enroscada na rede, pois além de causar desligamento de energia, o acidente pode gerar vítimas fatais.

A recomendação sempre é brincar em espaços abertos, em que não exista nenhum cabo de energia.

Evitar soltar pipas em canteiros centrais das ruas e locais em que existe fluxo de veículos e não utilize “rabiolas”, pois elas podem enroscar nos fios elétricos, podendo ocasionar choque.

Jamais utilizar cerol, linha “chilena” ou papel alumínio na confecção da pipa, pois estes materiais podem provocar curtos-circuitos e colocam em risco à vida de quem brinca e de pessoas que circulam pelo local.

