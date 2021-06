Empresário de Santarém procurado há 5 anos por estupro é capturado em São Paulo

Após 5 anos a procura do acusado por estupro de vulnerável, a polícia conseguiu capturar em São Paulo o empresário identificado por Rilson Carneiro de Almeida, 67 anos, conhecido por Sonson. A prisão ocorrida na segunda-feira (7), foi resultado da colaboração do Núcleo de Investigação da Polícia Civil do Pará em conjunto com a Delegacia de Divisão de Narcóticos de São Paulo.

Durante as investigações, houve a confirmação de que o “dono” da documentação usada pelo empresário se encontrava no município, não havendo possibilidade então do indivíduo estar em dois lugares. Diante disso, foi acionada a Delegacia de Divisão de Narcóticos de São Paulo (DENARC) para identificar e localizar do acusado. (Foto:Reprodução Site o Impacto)

De acordo com o Delegado do Núcleo de Apoio a Investigação (NAI) Silvio Birro, desde quando foi expedido o mandado de prisão houve a determinação para o cumprimento. O acusado passou por várias cidades. “Esteve no estado do Amazonas, Rio de Janeiro e recentemente estava em São Paulo, se passando por uma outra pessoa”, afirmou o Delegado.

O Juiz Paulo Evangelista decretou a prisão preventiva em 2016 e desde então foram realizadas diligências para que pudessem chegar até a localização do empresário. “Além do serviço de inteligência da polícia, houve apoio relevante da população acerca da identidade e localização do acusado, e pela confiança do trabalho da polícia nós conseguimos dar essa resposta”, concluiu o Delegado do NAI.

O empresário Rilson de Almeida, proprietário de duas lojas de importados em Santarém, é reincidente no crime de estupro de vulnerável com dois mandatos de prisão em aberto. Ao longo desta semana, será verificado a logística para determinar o retorno para o município de Santarém.

RG 15 / O Impacto10 de junho de 2021

