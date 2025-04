Três policiais morrem após viatura da PRF colidir durante perseguição a motociclistas no RJ

Foto: Reprodução | O acidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira (18), quando a viatura colidiu com um veículo na Zona Norte do Rio de Janeiro. O incidente aconteceu durante a perseguição a dois motociclistas que haviam desobedecido a uma blitz da polícia. Um quarto agente, que estava na viatura, foi hospitalizado, mas recebeu alta ainda pela manhã.

Três agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) morreram na madrugada desta sexta-feira (18) após a colisão entre uma viatura da corporação e um carro de passeio na Avenida Brasil, altura de Vigário Geral, na Zona Norte do Rio de Janeiro. As vítimas foram identificadas como os policiais rodoviários federais Diego Abreu de Figueiredo, 47 anos, Carlos Eduardo Mariath Macedo, 41 anos, e Rodrigo Pizetta Fraga, 47 anos. Um quarto agente, também envolvido no acidente, foi hospitalizado e recebeu alta ainda pela manhã.

O acidente ocorreu durante uma perseguição a dois motociclistas que haviam fugido de uma blitz. Segundo relatos, a viatura perdeu o controle devido a ondulações no asfalto e colidiu com um carro de passeio, sendo arremessada para uma via lateral. Os ocupantes do carro – um homem, sua esposa e a filha de dois anos – sofreram ferimentos leves. Os motociclistas, que não usavam capacetes, fugiram do local.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, emitiu nota lamentando as mortes e destacando que os agentes atuavam no policiamento do feriado. A PRF também se manifestou, decretando luto oficial de três dias. A corporação reforçou que o acidente está sob investigação para apurar as circunstâncias exatas do ocorrido.

O corpo dos policiais mortos foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), enquanto a perícia técnica analisa os veículos envolvidos. A instituição afirmou que o caso está sob investigação.

