Marido degola mulher a facão e é alvejado pela polícia no Pará

Foto: Reprodução | A Sexta-feira Santa foi marcada por violência na cidade de Anapu, no sul do Pará, após um homem, movido por ódio, assassinar a esposa a facadas.

A Sexta-feira Santa foi marcada por violência na cidade de Anapu, no sul do estado do Pará, após um homem, movido por ódio, assassinar a esposa a facadas em um bar, esfaquear outra vítima e ser baleado pela Polícia Militar ao resistir à prisão.

A tragédia ocorreu por volta das 8h30 da manhã desta Sexta-feira Santa (18), vitimando Kailane Silva Matos, que foi degolada com um facão pelo marido, Diogo Santos Aguiar. O crime aconteceu em um bar na periferia de Anapu, região sudoeste do Pará.

Em um acesso de fúria, o agressor ainda esfaqueou outro homem. A motivação do feminicídio está sendo investigada pela Polícia Civil de Anapu, mas suspeita-se que tenha sido motivado por ciúmes.

O caso chegou ao conhecimento da 16ª Companhia Independente de Polícia Militar após Márcio Cleiton da Silva, uma das vítimas, chegar esfaqueado ao hospital da cidade e relatar o crime, pedindo que a PM fosse acionada imediatamente, pois o homem continuava atacando a mulher próximo ao bar, na Rua Beira Rio.

Uma guarnição foi enviada ao local e, ao chegar, encontrou o agressor ainda esfaqueando a vítima com o facão. Os policiais ordenaram que ele se afastasse, mas o suspeito avançou contra os militares com a arma em punho, resultando em disparos da PM.

Diogo Santos Aguiar foi atingido e socorrido em estado grave, permanecendo internado com risco de morte. Já Kailane Silva Matos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Segundo a PM, o corpo apresentava múltiplos cortes, incluindo um profundo no pescoço, característico de degola.

O facão usado no crime foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Anapu, que abriu inquérito para apurar o caso. A segunda vítima será ouvida para esclarecer as motivações do crime.

Fonte: Diário do Pará / Jornal Folha do Progresso

