Três são presos por tráfico de drogas e suspeita de participação em facção criminosa, em Santarém

Três foram presos em operação integrada em Santarém — Foto: Reprodução

Investigações apontam que os três estavam no município planejando atentado contra agentes de segurança pública. Mais de 70 papelotes foram apreendidos.

Três pessoas foram presas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas em Santarém, no oeste do Pará, na quinta-feira (4) durante operação integrada. Além do comércio de drogas, os três são suspeitos de integrar uma facção criminosa que planejava atentado contra agentes de segurança pública.

De acordo com a Polícia Civil, os presos foram identificados como Jamison Cardoso, de 23 anos, Abiezel Caldeira, de 36 anos, e Iure Carvalho, de 31 anos. Eles foram presos na casa da mãe de Jamison, no bairro Maicá. O local é conhecido como “Biqueira da Rute”.

As investigações apontavam os três chegaram a Santarém com o objetivo de cometer entre outros crimes atentados contra agentes da segurança pública. As prisões ocorreram depois de investigações do serviço de inteligência e investigadores da Polícia Civil.

Informações repassadas à polícia relataram que os três estavam reunidos na “Biqueira da Rute” na tarde de quinta-feira. Foram mobilizadas equipes para efetuar a prisão.

No momento da prisão, os policiais perceberam que o quintal estava remexido, o que era indício para o tráfico de drogas. No terreno foram encontrados 77 papelotes de substância aparentando ser droga. Também foram apreendidos R$ 113 e um celular.

O trio deve responder por tráfico de drogas e associação criminosa. Eles já foram encaminhados ao presídio de Santarém. As investigações continuam.

Por G1 Santarém — Pará

