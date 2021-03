Sefa apreende quase 4 mil tênis sem nota fiscal no nordeste do Pará — Foto: Divulgação/Sefa

A mercadoria, com valor estimado de mais de R$ 1 milhão foi embarcada no município de Barcarena.

Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa)apreenderam uma carca com 3.960 pares de tênis na BR-010, no município de Dom Eliseu, nordeste do Estado, na divisa com o Maranhão. O material tem suspeita de contrabando e estava sem nota fiscal.

A mercadoria, com valor estimado de mais de R$ 1 milhão foi embarcada no município de Barcarena e estava em caixas com carimbos de mercadoria importada, possivelmente chinesa. Todos os calçados foram entregues para Receita Federal.

Foi lavrado um Termo de Apreensão e depósito (TAD), no valor de R$ 386,539 mil e solicitou ao transportador a comprovação de internação da mercadoria no Brasil para liberação.

Por G1 PA — Belém

