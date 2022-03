Três suspeitos de matar homem em bar são presos em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os dois outros mandatos de prisão preventiva são contra o casal Jackson Michel Pastana, conhecido como “Jacó”, e Suelen Vasconcelos Santos, conhecida como “Loura”, que foram denunciados e identificados como possíveis autores do crime que aconteceu em julho do ano passado. A vítima foi Edilson dos Santos Damaceno, que era conhecido como “Mucuim”. Os dois já estão respondendo ao processo na Justiça estavam foragidos, sendo localizados na manhã desta terça-feira.

O suspeito foi localizado no bairro do Santarémzinho, depois de fugir da ação policial já em via pública. Os presos serão submetidos ao exame de corpo de delito e encaminhados ao sistema prisional.

