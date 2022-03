Publicação Nº 057/2022 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO – FECOGAP

FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DOS GARIMPEIROS DO PARÁ – FECOGAP

NIRE: 15400019046 – CNPJ: 25.134.605/0001-04

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Federação Das Cooperativas Dos Garimpeiros Do Pará – FECOGAP inscrita sob o CNPJ n° 25.134.605/0001-04, através de seu Presidente Sr. Amaro Salmo da Rosa no uso de suas atribuições, convoca a todas as 11 (onze) Cooperativas filiadas e seus representantes legais em condições de votar, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a ser realizada de maneira semipresencial na sede da FECOGAP, situada na Avenida das Esmeraldas, S/N, Distrito de Moraes Almeida, município de Itaituba Estado do Pará e pela plataforma Microsoft Teams por meio do link: (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTMxODg1YzUtN2QyMC00ZjExLWIyNGEtMjUwM2M4N2E5OGFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fecb5ee9-7792-4332-8c5b-9555d8fa7096%22%2c%22Oid%22%%22fe7da303-43c2-4ab1-9a16-acb6bbafceee%22%7d), no dia 09 de abril de 2022, às 16h00 em primeira convocação, às 17h00 em segunda convocação e às 18h00 em terceira e última convocação respectivamente, para com mínimo de 10 filiados presentes para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

Eleição e Posse dos Membros do Conselho Fiscal; Propostas para Assessoria Jurídica; Deliberação sobre a Proposta para Adesão a Confederação; Demais assuntos gerais do interesse do quadro social.

Itaituba (PA), 28 de março de 2022

____________________

Amaro Salmo da Rosa

Presidente FECOGAP

