Uepa divulga ‘listão’ com 1ª repescagem do Prosel 2022

Aprovados na Universidade do Estado do Pará devem se matricular até sexta (1º) no campus de aprovação.

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou nesta terça-feira (29) a lista com nomes dos aprovados na 1ª Chamada Subsequente do Processo Seletivo (Prosel) de 2022. Os aprovados devem se matricular de quarta-feira (30) até sexta (1º). (As informações são g1 Pará).

A matrícula será em única etapa e é necessário apresentar cópias e respectivos originais no Centro de Registro e Controle Acadêmico (CRCA), do campus para o candidato foi aprovado. Quem não se apresentar e não apresentar os documentos, perde a vaga.

Veja a documentação necessária para a matrícula:

a) Declaração de Ocupação de Vaga Única;

b) Declaração de Integralização do Curso;

c) Carteira de Identidade;

d) Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

e) Certidão de Nascimento ou Casamento;

f) Certificado de Alistamento Militar (candidatos do sexo masculino);

g) 01 (uma) foto 3 x 4 recente (colorida);

h) Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação na última eleição;

i) Histórico Escolar do Ensino Médio;

j) Certificado de Conclusão do Ensino Médio;

k) Comprovante de Residência (recente que contenha CEP).

