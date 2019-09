Trio é preso acusado de assalto à joalheria em Jacareacanga, no sudoeste paraense

(Foto:Divulgação Polícia Civil)-O assalto à joalheria no município de Jacareacanga, no sudoeste do Pará, aconteceu próximo das 14h, desta quarta-feira (04), e os três homens suspeitos foram presos em seguida pela polícia. Segundo informações de testemunhas, Igor Maris Mamede foi o primeiro a ser detido pelos próprios populares, logo após cometer o crime e tentar fugir a pé. Na tentativa de não ser pego, o acusado ainda entrou na secretaria municipal de saúde, anexa ao hospital municipal, o que facilitou a detenção.

Na delegacia, durante o depoimento, o acusado informou aos policiais que tinha comparsa e um mandante. A prisão do comparsa, identificado como João Vitor da Silva Dias, aconteceu nas proximidades do aeroporto do município, numa área afastada do centro da cidade. Em seguida, foi a vez da prisão do suposto mandante, Darlan de Jesus Mota, também preso pela polícia local.

Por:Redação Integrada, com informações do Giro Portal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...