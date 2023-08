Quatro suspeitos de envolvimento em assalto são apresentados na delegacia de Santarém

Quatro suspeitos de envolvimento com o assalto na residência do Mararu foram apresentados na delegacia em Santarém — Foto: Blog do Pião

Quatro suspeitos de envolvimento em assalto na comunidade Urumanduba são apresentados na delegacia de Santarém

Dois deles são menores de idade, segundo a polícia.

Quatro pessoas suspeitas de estarem envolvidas em um assalto que aconteceu na manhã deste sábado (12) na comunidade Urumanduba em Santarém, oeste do Pará, foram apresentadas ainda na tarde de hoje na 16ª seccional de polícia civil. Dois deles, segundo a polícia, são menores de idade.

Após investigações da polícia, eles chegaram em uma residência localizada no bairro Maicá onde um dos suspeitos do assalto estava aguardando atendimento particular de saúde, pois foi atingido por um disparo acidental durante a fuga após o asssalto.

Família vive momentos de terror durante assalto na comunidade Urumanduba, em Santarém

De acordo, com o relato dele, após bater no poste com o carro utilizado na fuga, a arma que estava em seu bolso disparou quando o veículo bateu. Ele não procurou o hospital por medo de ser preso. (Veja o vídeo do momento da fuga dos assaltantes)

Uma mulher estava no local em que os suspeitos se esconderam. Ela também foi apresentada preventivamente na delegacia para prestar esclarecimentos por possível envolvimento com o assalto.

Fonte: G1 Santarém/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/08/2023/08:52:37

