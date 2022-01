Trio é preso com entorpecentes no bairro Jardim Santarém em Novo Progresso

Material apreendido. (Foto: Reprodução divulgação policia) – Trio é detido suspeito de envolvimento com tráfico de entorpecentes em Novo Progresso

A detenção ocorreu no Bairro Jardim Santarém, no início da madrugada desta quarta-feira (05). Na ocasião, a polícia localizou drogas similares a crack e maconha, além de 15 munições. (A informação e do Plantão 24 horas news)

Três pessoas foram detidas suspeitas de envolvimento com tráfico de entorpecentes em Novo Progresso (PA). A detenção ocorreu no início da madrugada desta quarta-feira (05), por volta de 01h30, no Bairro Jardim Santarém.

A Polícia Militar localizou o trio em uma residência, após uma denúncia. No local, um dos suspeitos autorizou a entrada da guarnição, que localizou mais duas pessoas no interior do imóvel.

Além disso, encontrou, em uma sacola plástica, os seguintes materiais: 75 gramas de substância análoga a crack, 211 gramas de material similar a maconha e 15 munições de calibre 38.

Diante dos fatos, os suspeitos, juntamente com o material, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, para a realização dos procedimentos legais cabíveis.

Jornal Folha do Progresso em 06/01/2022/11:17:59

