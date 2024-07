Apagão global cibernético afeta bancos e aeroportos em todo mundo

(Foto: Sean Gallup/Getty Images)- Um apagão cibernético está causando atrasos em voos, impactando os serviços bancários e de comunicação globalmente nessa sexta-feira.

Na manhã desta sexta-feira (19/7) diversos países registraram problemas técnicos que afetaram operações de companhias aéreas internacionais, empresas ferroviárias e do setor de telecomunicações, entre outros.

Segundo a Administração Federal de Aviação do Estados Unidos (FAA), as principais companhias áreas, incluindo Delta, United e American Airlines, suspenderam os voos no início da manhã, em razão de “problemas de comunicação”. Os aeroportos de Berlim, na Alemanha, Amesterdã-Schiphol, nos Países Baixos, Hong Kong, Espanha e Suíça também foram afetados por problemas similares.

No aeroporto de Sydney, foram registradas extensas filas. As companhias aéreas Air France, KLM (dos Países Baixos) e Ryanair (da Irlanda) enfrentaram contratempos em suas operações, assim como as três companhias aéreas indianas IndiGo, SpiceJet e Akasa Air.

O apagão cibernético também afetou hospitais nos Países Baixos, a Bolsa de Valores de Londres e o sistema ferroviário britânico, além da programação do canal britânico Sky News, no qual foi interrompida, e também o canal nacional ABC, na Austrália foram afetados por uma falha “grave”.

A companhia de telecomunicações australiana Telstra, afirmou que os cortes foram causados por “questões globais” que impactaram o software fornecido pela Microsoft e pela empresa de segurança cibernética CrowdStrike.

Nas redes sociais, a empresa americana Microsoft assegurou que estava adotando “medidas” a fim de amenizar a situação após os problemas detectados. “Os nossos serviços continuam observando melhorias contínuas enquanto seguimos adotando medidas de mitigação”, escreveu a empresa.

Ainda não está claro se os problemas mencionados pela Microsoft têm relação com as falhas de TI a nível global.

De acordo com a autoridade nacional de segurança cibernética da Austrália, o “apagão em larga escala” estava relacionado com uma “plataforma de software de terceiros” e que não existem evidências que sugiram uma conexão do apagão com um ataque hacker.

Fonte: Com informações da AFP/ Correio Brasiliense e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/07/2024/08:36:09

